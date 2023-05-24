Мужчина пытался поджечь здание управления ФСБ в подмосковном Видном

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В Московской области завели уголовное дело против жителя г. Видное, который пытался поджечь здание управления ФСБ. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в Видном в ночь на 24 мая. Местный житель попытался поджечь здание УФСБ на улице Школьной, бросив в него бутылку с зажигательной смесью, его задержали, сказал собеседник ТАСС.

Телеграм-канал Baza пишет, что поджечь здание пытался 30-летний Никита Б. По его информации, мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь здания. Она разбилась, но пожар не начался.

«Мужчина оперативно установлен и задержан», — сказал собеседник агентства. По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Дело в отношении задержанного завели по статье о попытке уничтожения чужого имущества, отмечает телеграм-канал. Собеседник ТАСС статью не называл.

Наказание за умышленное уничтожение чужого имущества предусмотрено ст. 167 УК. За совершение этого преступления грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале мая источник РБК, близкий к МВД, а также источник в правоохранительных органах сообщили, что в подмосковной Балашихе силовики задержали пятерых человек, которые собирались поджечь воинскую часть. Самому старшему из них 20 лет, а самому младшему — 15, говорил один из источников.

Собеседник сказал РБК, что задержанные придерживались экстремистских взглядов и создали опасную группировку для осуществления терактов, захвата власти и насильственного изменения конституционного строя. По его словам, они руководили сообществом с марта по май. В отношении этих людей завели уголовное дело по статье об организации террористического сообщества и участии в нем (ст. 205.4 УК, до 15 лет лишения свободы).