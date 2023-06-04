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Песков рассказал, сколько времени Путин уделяет военной операции

Песков: Путин уделяет спецоперации столько времени, сколько нужно для общего руководства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин уделяет докладам и встречам по спецоперации на Украине столько времени, сколько необходимо для общего руководства кампанией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», ее фрагмент опубликовал в телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.

Пескова спросили, насколько много времени Путин уделяет происходящему вокруг Украины и, в частности, спецоперации и закрытым совещаниям.

«Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство», — ответил Песков.

Он добавил, что президент «фактически круглые сутки на посту».

В начале июня Путин рассказывал, что спит «как и все люди» по 6–7 часов в сутки.

«Сплю, в общем, немного, наверное, 6–7 часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось», — говорил президент. По словам главы государства, работать ему помогают занятия спортом.

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Владимир Путин

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