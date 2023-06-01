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Путин рассказал, сколько часов спит каждый день
Путин рассказал, что спит 6–7 часов в сутки
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что спит, «как и все люди».
«Сплю, в общем, немного, наверное, 6–7 часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось», — рассказал Путин.
По словам главы государства, работать ему помогают занятия спортом.
В 2019 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что шести часов сна в сутки главе государства вполне хватает. «Это же Путин, он не спит, он работает», — пошутил представитель Кремля.