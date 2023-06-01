Путин рассказал, что спит 6–7 часов в сутки

Путин рассказал, сколько часов спит каждый день

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что спит, «как и все люди».

«Сплю, в общем, немного, наверное, 6–7 часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось», — рассказал Путин.

По словам главы государства, работать ему помогают занятия спортом.

В 2019 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что шести часов сна в сутки главе государства вполне хватает. «Это же Путин, он не спит, он работает», — пошутил представитель Кремля.