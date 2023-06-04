Погранслужба Украины заявила о задержании 20 украинцев в день при попытке пересечь границу

Киев заявил о задержании 20 украинцев в день при попытке пересечь границу

Фото: DPSUkr / Telegram

Украинские пограничники ежедневно задерживают около 20 граждан при попытке незаконно пересечь государственную границу. Об этом заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

«Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах», — сказал он (цитата по УНИАН).

Кроме того, власти ежедневно отказывают в пересечении госграницы 120–150 лицам, уточнил Демченко. На них не распространяются исключения, позволяющие ее пересечь, пояснил представитель Погранслужбы. В большинстве случаев, по словам Демченко, речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет.

Те, кто пытается выехать из страны через пункт пропуска, в основном предъявляют поддельные документы. Это могут быть документы из военкомата о непригодности к военной службе, документы о детях или свидетельства о смерти жен, сообщил Демченко.

На Украине после начала спецоперации ввели военное положение. Военнообязанным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий, запретили выезжать из страны.

Украинские пограничники ежедневно выявляют мужчин, которые пытаются незаконно выехать за границу, сказал в конце мая глава МВД Украины Игорь Клименко. Он сообщил, что правительство и Верховная рада намерены принять закон об ответственности для мужчин, которые незаконно уехали из страны во время конфликта и таким образом избежали мобилизации. Он допустил, что власти ограничат их право выезжать за рубеж.