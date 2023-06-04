Глава Минобороны КНР обвинил США в провокации после инцидента с эсминцами

Китай обвинил США в провокации после инцидента с эсминцами в Тайваньском проливе

Соединенные Штаты обвинили китайский эсминец в том, что тот подрезал американский корабль в Тайваньском проливе. «Они [корабли] здесь не для мирного прохода, они здесь для провокации», — сказал в ответ министр Ли Шанфу

Министр обороны Китая Ли Шанфу (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Китая Ли Шанфу обвинил США в «провоцировании блоковой конфронтации в своих интересах». Его слова приводит CNN.

Он также предупредил, что любая «серьезная конфронтация» между Вашингтоном и Пекином станет «невыносимой катастрофой для мира».

Заявление Шанфу на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре прозвучало через несколько часов после того, как Соединенные Штаты обвинили китайский корабль в том, что тот подрезал американское судно, принимавшее участие в совместных учениях с Канадой в Тайваньском проливе.

«Они [американские корабли] здесь не для мирного прохода, они здесь для провокации», — сказал глава китайского Минобороны.

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США заявило, что американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montréal 3 июня совершали переход в Тайваньском проливе через воды, где «действует свобода судоходства и пролета». Во время перехода китайский эсминец НОАК (N) LUYANG III обогнал американский корабль и дважды пересек путь USS Chung-Hoon. Американскому эсминцу пришлось сбросить скорость, чтобы избежать столкновения.

По данным Global News, китайский корабль начал приближаться к американскому судну на большой скорости, экипаж связался с кораблем США и попросил сменить направление, иначе произойдет столкновение. Военные США попросили тех держать дистанцию, но в итоге все же сменили курс и замедлили ход, после чего китайский корабль пронесся перед Chung-Hoon.