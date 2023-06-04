В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Прокопьевском округе Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 3,5, следует из данных на сайте Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единого центра геофизической службы РАН».

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Прокопьевска. В качестве типа сейсмособытия указан «взрыв в карьере». В этом районе расположены шахты по добыче угля.

В этом регионе регулярно бывают землетрясения. Последнее зафиксировали утром 3 июня в заповеднике Кузнецкий Алатау. По данным сейсмологов, его магнитуда достигала 3,8 балла, а в самом эпицентре дошло до 4,6 балла.

1 июня в России произошло сразу три землетрясения — два на Сахалине и одно на Камчатке. Первое землетрясение зафиксировали в 7 км восточнее села Рощино, на территории села Онор, его магнитуду оценили в 3,5 балла, глубина — 7 км. В МЧС сообщили, что пострадавших не было. Эпицентр второго землетрясения находился в 18 км юго-западнее села Онор, его интенсивность оценили в 3,3 балла, очаг подземных толчков был на глубине 7 км. Третье землетрясение зафиксировали в 118 км юго-восточнее Усть-Камчатска в Камчатском крае, его интенсивность — 6,4 балла.