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В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Прокопьевском округе Кемеровской области

В Прокопьевском округе Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 3,5, следует из данных на сайте Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единого центра геофизической службы РАН».

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Прокопьевска. В качестве типа сейсмособытия указан «взрыв в карьере». В этом районе расположены шахты по добыче угля.

В этом регионе регулярно бывают землетрясения. Последнее зафиксировали утром 3 июня в заповеднике Кузнецкий Алатау. По данным сейсмологов, его магнитуда достигала 3,8 балла, а в самом эпицентре дошло до 4,6 балла.

1 июня в России произошло сразу три землетрясения — два на Сахалине и одно на Камчатке. Первое землетрясение зафиксировали в 7 км восточнее села Рощино, на территории села Онор, его магнитуду оценили в 3,5 балла, глубина — 7 км. В МЧС сообщили, что пострадавших не было. Эпицентр второго землетрясения находился в 18 км юго-западнее села Онор, его интенсивность оценили в 3,3 балла, очаг подземных толчков был на глубине 7 км. Третье землетрясение зафиксировали в 118 км юго-восточнее Усть-Камчатска в Камчатском крае, его интенсивность — 6,4 балла.

Теги
Кузбасс Кемеровская область землетрясение
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