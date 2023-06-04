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Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации ВСУ «Солнцепеками»

Минобороны: военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в районе Гуляйполя из «Солнцепеков»

Российские военные уничтожили пункт дислокации украинских войск в районе города Гуляйполе Запорожской области с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Экипажами огнеметных систем «Солнцепек» уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», — сказал он.

«Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Он предназначен для нанесения ударов по легкобронированным целям и живой силе противника, укрывающейся в фортификационных сооружениях. Боеприпас создает облако горючей смеси, а затем его воспламеняет, заставляя вступать в реакцию кислород.

Еще два пункта временной дислокации украинских военных в районе Гуляйполя поразили с помощью самоходного орудия «Малка» и расчетов РСЗО «Ураган». Были уничтожены склад боеприпасов, автомобильная техника и живая сила, добавил Чехов.

Кроме того, барражирующими боеприпасами «Ланцет» российские силы уничтожили артиллерийскую установку в селе Екатериновка и боевую бронированную машину с автомобилем в районе села Сухие Ялы.

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Также, по словам Чехова, на южнодонецком направлении артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов и нанесла удар по украинским подразделениям в районе поселка Шевченко. Российским силам ударось поразить опорный пункт противника близ села Времевка, а также пункты временной дислокации ВСУ около Великой Новоселки и Полтавки. Удар по личному составу украинских сил в Полтавке нанесли расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», уточнил офицер.

Кроме того, артиллерия уничтожила два склада боеприпасов в Новоданиловке и Малой Токмачке, нанесла удар по украинским позициям в Малых Щербаках и опорному пункту в районе Новоандреевки. В селе Новоивановка военные уничтожили гаубицу Д-30, а в селе Червоная Криница — гаубицу «Мста-Б».

Теги
Запорожская область «Солнцепек» ВСУ Украина
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