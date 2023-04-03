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Огнеметные системы «Солнцепек» впервые передали личному составу ВДВ

Минобороны: огнеметные системы «Солнцепек» впервые в истории передали личному составу ВДВ

Личному составу Воздушно-десантных войск (ВДВ) впервые в истории передали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Об этом сообщает Министерство обороны, пишет газета «Известия». Передача оружия состоялась в Саратовской области.

«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного запада и которое наводит панику на наших врагов. Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу», — заявил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты ВДВ Алексей Гончаров.

ТОС-1А «Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Он считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск и сравним по мощи с системой залпового огня «Смерч». «Солнцепеки» применяются российскими войсками в зоне военной операции на Украине.

«Солнцепек» предназначен для нанесения ударов по легкобронированным целям и живой силе противника, укрывающейся в фортификационных сооружениях. Боеприпас создает облако горючей смеси, а затем его воспламеняет, заставляя вступать в реакцию кислород.

17 марта Минобороны показало первые кадры применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» для выполнения задач военной операции на Украине. «Тайфун-ВДВ» принадлежит семейству бронеавтомобилей повышенной защищенности, предназначенного для перевозки личного состава и установки различного целевого оборудования или систем вооружений.

Теги
ВДВ вооружение Минобороны
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