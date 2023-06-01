Вице-мэр Заволжска привел свою версию драки с мэром

Вице-мэр Заволжска Иванов: пьяный мэр Касаткин поскользнулся и потянул меня за собой

Андрей Иванов (Фото: Администрация Заволжского городского поселения)

Исполнявший обязанности мэр Заволжска (Ивановская область) Андрей Иванов изложил РБК свою версию конфликта с мэром города Вячеславом Касаткиным. Тот якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале Касаткина сняли с поста мэра Заволжска. В представлении прокурора говорилось, что тот не раз использовал служебный автомобиль для личных поездок, в том числе в неслужебное время на дачу в деревню Долматово. Мэр назвал свое отстранение незаконным, сославшись на нарушение юридических процедур. Апелляционный суд в конце мая встал на его сторону и восстановил в должности.

Касаткин заявил, что 30 мая он явился на рабочее место, где на него с кулаками якобы набросился Иванов. В драке он получил легкие телесные повреждения. Он утверждал, что Иванов пнул его в лицо.

Иванов в разговоре с РБК заявил, что Касаткин во время инцидента был пьян. Иванов, по его словам, сообщил мэру, «что бывшие работники городской администрации переведены на работу в районную администрацию, и он не вправе ставить перед ними задачи и требовать их выполнения».

В ответ Касаткин, утверждает заммэра, «в сопровождении нецензурной брани» потащил Иванова в кабинет. «Мне удалось освободиться только после того, как он поскользнулся и при падении потянул меня за собой», — рассказал Иванов.

Действия Касаткина, по мнению Иванова, имеют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК (оскорбление представителя власти), а также административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 КоАП (самоуправство). Однако Иванов пока не стал обращаться в правоохранительные органы.