Роскомнадзор заблокировал сайт Greenpeace

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту некоммерческой организации Greenpeace International, которую ранее признали нежелательной в России. Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией 19 мая. Ведомство объяснило это тем, что фонд финансировал деятельность иноагентов и занимался антироссийской пропагандой.

Как утверждают в Генпрокуратуре, после начала российской военной операции на Украине активисты Greenpeace призывали к «дальнейшей экономической изоляции» Москвы и ужесточению санкций. Кроме того, усилия организации были направлены на дестабилизацию обстановки в стране и попытку смены власти, считают в ведомстве.

В Greenpeace назвали внесение в список нежелательных организаций «абсурдным, безответственным и разрушительным шагом, не имеющим ничего общего с защитой интересов страны», и заявили о ликвидации российского отделения. Организация работала в стране с 1992 года.