Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций

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Минюст внес Greenpeace в список неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной 19 мая, объяснив это тем, что фонд финансировал деятельность иноагентов и занимался антироссийской пропагандой: после начала российской военной операции на Украине активисты призывали к «дальнейшей экономической изоляции» Москвы и ужесточению санкций. Кроме того, усилия Greenpeace были направлены на дестабилизацию обстановки в стране и попытку смены власти, утверждали в ведомстве.

Организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», подытожили в Генпрокуратуре.

В Greenpeace внесение в список нежелательных назвали «абсурдным, безответственным и разрушительным шагом, не имеющим ничего общего с защитой интересов страны», и заявили о ликвидации зарегистрированного в 1992 году российского отделения.