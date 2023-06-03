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В Эстонии начались крупнейшие в этом году учения НАТО

Крупнейшие в этом году учения НАТО Baltops 23 начались в Эстонии
Фото: Maria Tokke / mil.ee
Фото: Maria Tokke / mil.ee

Крупнейшие военно-морские учения в Балтийском море Baltops 23 стартуют в Эстонии 3 июня. Об этом сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии.

В учениях примут участие более 30 боевых кораблей НАТО и партнеров альянса и около 3,7 тыс. морских пехотинцев. Крупнейшим кораблем, принимающим участие в учениях, станет флагман шестого флота США USS Mount Whitney (LCC 20).

Корабли будут швартоваться в Таллине в Минной гавани, гаванях Ванасадам, Хундипеа, Беккери-Меэрус, а также в порту Мууга. Первые совместные маневры стартуют 5 июня.

Как заявил командующий военно-морскими силами (ВМС) Эстонии Юри Саска, Эстония ранее не принимала такое количество военных кораблей в своей стране. «Учения Baltops 23 демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах», — добавил он.

Учения Baltops проводятся ежегодно с 1972 года. Их целью является проверка сил НАТО во время сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

Следом учения НАТО пройдут в Германии. Учения Air Defender 23 пройдут с 12 по 23 июня. В них примут участие 25 членов альянса. За время тренировок в воздух поднимут 240 самолетов. Они станут крупнейшими военно-воздушными учениями за историю альянса.

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учения НАТО Эстония Балтийское море Военно-морские силы
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