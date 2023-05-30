В Мытищах автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил трех пешеходов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 29 мая, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 29 мая, 16:27
Мосбиржа распространит действие дискретного аукциона на все акции Инвестиции, 12:46
Как проверить свой пенсионный стаж и внести корректировки Pro, 12:45
Атака дронов на Москву. Что известно к 12:30 Политика, 12:41
Кремль назвал атаку дронов ответом на удар по центрам принятия решений Политика, 12:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:35
Кремль назвал данные о целях дронов в Москве «информацией для спецслужб» Политика, 12:35
8 причин развития гипертонии и как их избежать Pro, 12:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как в Москве ликвидируют последствия попадания беспилотника. Трансляция Политика, 12:29
Индекс Мосбиржи отыграл падение на фоне атаки беспилотников на Москву Инвестиции, 12:28
Украинский пауэрлифтер отказался пожать руку спортсмену из Ирана на ЧМ Спорт, 12:28
Прокуратура пригрозила наказанием за фейки об атаке дронов на Москву Политика, 12:24
В Россию привезли кроссовер Dongfeng Forthing T5 Evo Авто, 12:24
Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Политика, 12:22
Посол России в Турции отверг обвинения во вмешательстве в выборы Политика, 12:14

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

В Мытищах автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил трех пешеходов

Прокуратура: в Мытищах автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил трех пешеходов
Перед тем как выехать на тротуар, автомобиль BMW столкнулся на дороге с другой машиной. Пострадавших госпитализировали

В Мытищах автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил трех пешеходов
Video

В Мытищах автомобиль выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, пострадавшие госпитализированы, сообщается в Telegram региональной прокуратуры.

Перед тем как выехать на тротуар, автомобиль BMW столкнулся на Олимпийском проспекте с попутно движущейся машиной.

«В результате происшествия три человека госпитализированы, 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что устанавливают обстоятельства ДТП.

На прошлой неделе в Москве произошла авария с участием такси и машины скорой помощи. Один человек — фельдшер — погиб, еще трое получили травмы. После ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Мытищи ДТП прокуратура Подмосковье пешеходы

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Автомобиль Aurus попал в ДТП в центре Москвы
Общество
В центре Краснодара из-за аварии отключились светофоры и встали трамваи
Общество
На светофорах появится новый сигнал — «белый пешеход»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter