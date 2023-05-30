В Мытищах автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил трех пешеходов
В Мытищах автомобиль выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, пострадавшие госпитализированы, сообщается в Telegram региональной прокуратуры.
Перед тем как выехать на тротуар, автомобиль BMW столкнулся на Олимпийском проспекте с попутно движущейся машиной.
«В результате происшествия три человека госпитализированы, 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве добавили, что устанавливают обстоятельства ДТП.
На прошлой неделе в Москве произошла авария с участием такси и машины скорой помощи. Один человек — фельдшер — погиб, еще трое получили травмы. После ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).