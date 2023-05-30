Прокуратура: в Мытищах автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил трех пешеходов

В Мытищах автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил трех пешеходов

Перед тем как выехать на тротуар, автомобиль BMW столкнулся на дороге с другой машиной. Пострадавших госпитализировали

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В Мытищах автомобиль выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, пострадавшие госпитализированы, сообщается в Telegram региональной прокуратуры.

Перед тем как выехать на тротуар, автомобиль BMW столкнулся на Олимпийском проспекте с попутно движущейся машиной.

«В результате происшествия три человека госпитализированы, 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что устанавливают обстоятельства ДТП.

На прошлой неделе в Москве произошла авария с участием такси и машины скорой помощи. Один человек — фельдшер — погиб, еще трое получили травмы. После ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).