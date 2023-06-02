Пашинян посетит инаугурацию Эрдогана

Никол Пашинян (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня посетит Анкару, где поучаствует в церемонии инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.

«Республика Армения получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — заявили в правительстве.

Эрдоган переизбрался на пост президента по итогам выборов, второй тур которых прошел 28 мая. Согласно окончательным результатам, действующий глава государства набрал 52,18% голосов, а его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,82%.

Пашинян поздравил Эрдогана с переизбранием и заявил, что «с нетерпением ждет продолжения совместной работы к полной нормализации отношений» между Арменией и Турцией.

Последний раз Пашинян и Эрдоган встречались на полях саммита Европейского политического сообщества в октябре. Они провели трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Газета Sabah писала, что Эрдоган собирался предложить армянскому премьеру проводить встречи спецпредставителей для урегулирования двусторонних отношений в Турции и Армении, а не в третьих странах.