Гладков: еще четыре человека пострадали при обстрелах Шебекинского округа

Гладков сообщил о еще четырех пострадавших в Шебекинском округе

Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекинском округе при обстрелах за сутки пострадали четыре человека, их госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавились еще четыре человека», — написал он в телеграм-канале.

Повреждены три административных здания, общежитие, десять «предприятий и коммерческих объектов». В городе нет электричества и воды.

В сводке за предыдущие сутки Гладков сообщал о 12 пострадавших при атаках на Шебекино за сутки и повреждениях в четырех многоквартирных домах, 18 частных, административных зданиях, общежитии и здании детского сада.