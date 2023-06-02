Пожар в доме в Шебекино. Видео

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В Шебекино загорелся дом. Местный портал Go31 пишет, что пожар возник после обстрела.

Обстрелы Шебекино начались еще в прошлом году. Однако с 1 июня 2023 года они значительно усилились. Если раньше речь шла о единичных обстрелах, то теперь власти сообщают, что в день бывает до сотни прилетов. Так, 1 июня город находился под непрекращающимся обстрелом, в том числе — из систем залпового огня, писал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Из города начали эвакуироваться жители.