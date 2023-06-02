Полиция изъяла оружие и боеприпасы в Подмосковье

Фото: МВД РФ

Полиция изъяла арсенал с оружием и боеприпасами в Подмосковье, сообщает МВД.

Среди изъятого: 21 пистолет, 8 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 2 револьвера и снайперская винтовка. «Согласно результатам криминалистического исследования, некоторые из них пригодны для производства выстрелов и являются огнестрельным оружием», — сказали в МВД. Кроме того, полицейские изъяли боеприпасы — 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, а также более 7 тысяч патронов различного калибра.

«Остальная часть арсенала в настоящее время находится на экспертизе», — сообщили в МВД.

Полицейские также задержали жителя городского округа Лосино-Петровский, которого подозревают в покушении на сбыт оружия и боеприпасов.

МВД возбудило уголовное дело по ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В апреле в подмосковном городском округе Лосино-Петровский в сарае одного из местных жителей сотрудники МВД и ФСБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и патронов к нему. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 222 УК (покушение на незаконный сбыт оружия).

Полиция изъяла у мужчины 6 автоматов Калашникова, 33 пистолета, а также 2 снайперские винтовки.