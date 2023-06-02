В брянском селе Сушаны во время обстрела ВСУ повреждены четыре дома

Брянский губернатор сообщил о третьем обстреле за сутки

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Украинские военные обстреляли село Сушаны Климовского района, сообщил в своем Telegram брянский губернатор Александр Богомаз

«Пострадавших нет. Повреждены четыре домовладения. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

До этого под обстрел попало село Новая Погощь Брянской области. Из-за него загорелся жилой дом; пострадавших не было.

Кроме того, утром 2 июня Богомаз сообщил, что обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших во время обстрела также не было.