Брянский губернатор сообщил о третьем обстреле за сутки
В брянском селе Сушаны во время обстрела ВСУ повреждены четыре дома
Украинские военные обстреляли село Сушаны Климовского района, сообщил в своем Telegram брянский губернатор Александр Богомаз
«Пострадавших нет. Повреждены четыре домовладения. Оперативные службы работают на месте», — написал он.
До этого под обстрел попало село Новая Погощь Брянской области. Из-за него загорелся жилой дом; пострадавших не было.
Кроме того, утром 2 июня Богомаз сообщил, что обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших во время обстрела также не было.