Жилой дом загорелся при обстреле брянского села

Украинские военные обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате загорелся жилой дом. Никто не пострадал.

С начала военных действий на Украине власти региона неоднократно сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. Так, в конце мая под удар попали села Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. На следующий день глава районной администрации Александр Исаев сообщил, что в результате обстрела между населенными пунктами Сушаны и Бровничи возник лесной пожар на площади около 80 га. Губернатор тогда опроверг сообщения о попытке прорыва диверсантов на территорию Климовского района.