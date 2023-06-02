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Жилой дом загорелся при обстреле брянского села

Богомаз: жилой дом загорелся при обстреле брянского села Ломаковка

Украинские военные обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате загорелся жилой дом. Никто не пострадал.

С начала военных действий на Украине власти региона неоднократно сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. Так, в конце мая под удар попали села Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. На следующий день глава районной администрации Александр Исаев сообщил, что в результате обстрела между населенными пунктами Сушаны и Бровничи возник лесной пожар на площади около 80 га. Губернатор тогда опроверг сообщения о попытке прорыва диверсантов на территорию Климовского района.

Жилой дом загорелся при обстреле брянского села
Жилой дом загорелся при обстреле брянского села

Теги
Александр Богомаз Брянская область обстрел
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