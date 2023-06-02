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Депутата на Алтае приговорили к 8,5 годам за изнасилование племянницы

Депутата на Алтае приговорили к 8,5 годам колонии по делу об изнасиловании племянницы
Здание Эл Курултай
Здание Эл Курултай (Фото: altai-republic.ru)

Депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней племянницы своей супруги. Об этом говорится на сайте управления СК по соседнему региону — по Алтайскому краю.

Депутата, чье имя не уточняется, признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) и ч. 1 ст. 135 УК (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

СК и суд установили, что преступление было совершено в конце 2019 года в Барнауле, поэтому следствие велось в Алтайском крае, а не в Республике Алтай. Девочка рассказала об инциденте спустя два года.

Депутата приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет и ограничением свободы на два года.

Как сообщает ИА «Банкфакс», мужчина — депутат Александр Коршук. Он избрался в парламент Республики Алтай в 2019 году от КПРФ по одномандатному округу в Майминском районе, в ноябре того же года вышел из фракции коммунистов и перешел к независимым депутатам, сообщает агентство. На сайте парламента Республики Алтай Коршук все еще есть в списке депутатов.

В конце мая Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Бережного признали виновным присяжные.

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Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени в июне 2021 года, спустя полтора месяца ее тело нашли в камышах в нескольких километрах от дома. Через шесть дней полиция задержала подозреваемого в ее убийстве — 40-летнего уроженца Сургута Виталия Бережного. Мужчину нашли после сопоставления его ДНК с изъятыми с тела девочки образцами.

По версии следствия, он заманил девочку в квартиру, изнасиловал и задушил. Ее тело он хранил в холодильнике, а после выбросил на берег озера.

Теги
Алтай изнасилование приговор
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