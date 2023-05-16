В Петербурге задержали полицейского за изнасилование подростка

Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге задержали воспитателя центра временного содержания (ЦВС) для несовершеннолетних правонарушителей за изнасилование 14-летней девочки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе профилактической беседы с полицейскими несовершеннолетняя сообщила, что воспитатель указанного центра совершил в отношении нее противоправные действия. Оперативники собственной безопасности главка проверили данную информацию. После ее подтверждения воспитатель центра был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 14-летняя девочка — гражданка «одной из стран ближнего зарубежья», которая сбежала от родителей, проживающих в Москве. В Санкт-Петербурге она «вела асоциальный образ жизни, за что была помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей».

В МВД заявили, что возбуждены уголовные дела, но по каким статьям, не уточняется.

Телеграм-канал Shot сообщал, что против 36-летнего старшего лейтенанта, который совершил противоправные действия, возбудили уголовные дела по ст. 131 (изнасилование), ст. 135 (развратные действия) и ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК России.