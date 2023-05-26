Бывшему полицейскому дали пожизненный срок за убийство девочки в Тюмени

Виталий Бережной (Фото: Денис Моргунов / URA.RU / ТАСС)

Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на адвоката осужденного Александра Почуева.

Накануне Бережного признали виновным присяжные. По словам адвоката, его подзащитный считает себя незаконно осужденным. «По его мнению, присяжные были введены в заблуждение в силу того, что ему и его защитникам не дали представить ключевые доказательства его невиновности, не рассмотрели должным образом вопрос о пытках в отношении него и фактически заблокировали деятельность его адвокатов», — сказал юрист.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени в июне 2021 года, спустя полтора месяца ее тело нашли в камышах в нескольких километрах от дома. Через шесть дней полиция задержала подозреваемого в ее убийстве — 40-летнего уроженца Сургута Виталия Бережного. Мужчину нашли после сопоставления его ДНК с изъятыми с тела девочки образцами.

По версии следствия, он заманил девочку в квартиру, изнасиловал и задушил. Ее тело он хранил в холодильнике, а после выбросил на берег озера. Бережной сразу признал вину. На допросе он рассказал, что встретил девочку на лестничной площадке, когда был пьян и находился под воздействием наркотиков. Позже Бережной заявил о пытках и самооговоре.

В июле прошлого года присяжные вынесли решение по делу, но судья не оглашала его более суток. Информация о вердикте была опубликована в одном из тюменских телеграм-каналов, после чего суд объявил о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты и рассмотрении дела с начала. В октябре 2022 года материалы по делу перевели в Москву.

Бережной в 2008–2011 годах работал в правоохранительных органах на должности помощника участкового в г. Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе. В Тюмень Бережной переехал в августе 2015 года. В городе он снимал квартиру поблизости от места, где жила убитая девочка.