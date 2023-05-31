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Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области

Вячеслав Гладков доложил Владимиру Путину о ситуации в Белгородской области
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в регионе президенту Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале областного правительства.

«Сегодняшний прямой эфир главы региона немного задержался, потому что Вячеслав Гладков докладывал о ситуации в области президенту», — говорится в сообщении.

Во время эфира губернатор рассказал, что 31 мая посетил Шебекино. «Мы приняли решение — каждому, у кого есть желание выехать временно из Шебекино, мы такую возможность предоставляем. По всей области развернуты пункты временного размещения», — сказал Гладков.

Шебекино и близлежащий Шебекинский городской округ регулярно попадают под обстрелы с начала российской спецоперации. За прошедшие сутки по району было выпущено 215 снарядов. В Белгородском районе за 24 часа зафиксировано девять прилетов, в Волоконовском — 12, в Грайворонском — 30. 22 мая Белгородская область подверглась атаке диверсантов.

Утром, после очередного обстрела Шебекино, Гладков сообщил, что из Шебекинского и Грайворонского округов детей начнут вывозить в Воронеж.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 31 мая заявил, что в Кремле «действительно обеспокоены» ситуацией в Белгородской области, «принимаются меры».

Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области
Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области

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