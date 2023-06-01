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Удары по атаковавшим Шебекино украинским военным. Видео

Минобороны опубликовало видео ударов по атаковавшим Шебекино украинским военным

Удары по атаковавшим Шебекино украинским военным. Видео
Video

Утром 1 июня несколько вооруженных групп пытались прорвать границу России со стороны Украины в районе Шебекино. Как сообщило Минобороны, первая атака была отбита огнем артиллерии.

Для ликвидации второй группы, в составе которой было пять танков, Минобороны задействовало тяжелые огнеметные системы, ракеты и артиллерию.

Атака третьей группы была отбита в ходе стрелкового боя.

Теги
Минобороны Шебекино ракетные удары
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