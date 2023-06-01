Удары по атаковавшим Шебекино украинским военным. Видео
Минобороны опубликовало видео ударов по атаковавшим Шебекино украинским военным
Утром 1 июня несколько вооруженных групп пытались прорвать границу России со стороны Украины в районе Шебекино. Как сообщило Минобороны, первая атака была отбита огнем артиллерии.
Для ликвидации второй группы, в составе которой было пять танков, Минобороны задействовало тяжелые огнеметные системы, ракеты и артиллерию.
Атака третьей группы была отбита в ходе стрелкового боя.