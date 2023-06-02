Прокуратура Приморья выявила незаконную приватизацию детских лагерей

Прокуратура Приморского края выявила незаконную приватизацию нескольких бывших детских оздоровительных лагерей в пригороде Владивостока, сообщили в ведомстве.

Речь идет о пяти лагерях:

«Изумруд» (расположен на земельном участке площадью более 2,7 га, принадлежал заводу «Изумруд»);

«Юный приморец» (более 3,4 га, «Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота»);

«Лесная поляна» (более 7,8 га, производственное объединение «Строитель»);

«Прометей» (более 6 га, «Дальэнерго»);

«Нептун» (около 11,5 га, «Дальморепродукт»).

В прокуратуре заявили, что выявили незаконную приватизацию в ходе проверки соблюдения прав детей на получение санитарно-курортных услуг, которая проводилась из-за обращений местных жителей. «В результате акционирования и приватизации пяти государственных предприятий, вновь созданные организации последовательно заключали ничтожные сделки, позволившие неправомерно передать [участки] в частную собственность», — считают в ведомстве.

Прокуратура подала иск в суд с требованием признать права нынешних собственников земельных участков на бывшие детские лагеря недействительными и вернуть их городу.

В середине апреля Верховный суд Башкирии отправил под домашний арест бывшего генерального директора компании «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова по делу о мошенничестве, пишет РБК Уфа со ссылкой на источник. По данным ряда СМИ, его обвиняют в незаконной приватизации базы отдыха «Белый олень», принадлежащей «Газпром нефтехим Салават». В правоохранительных органах обвинения в адрес Каримова не комментируют.