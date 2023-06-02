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Прокуратура Приморья выявила незаконную приватизацию детских лагерей

Прокуратура выявила незаконную приватизацию пяти детских лагерей во Владивостоке

Прокуратура Приморского края выявила незаконную приватизацию нескольких бывших детских оздоровительных лагерей в пригороде Владивостока, сообщили в ведомстве.

Речь идет о пяти лагерях:

  • «Изумруд» (расположен на земельном участке площадью более 2,7 га, принадлежал заводу «Изумруд»);
  • «Юный приморец» (более 3,4 га, «Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота»);
  • «Лесная поляна» (более 7,8 га, производственное объединение «Строитель»);
  • «Прометей» (более 6 га, «Дальэнерго»);
  • «Нептун» (около 11,5 га, «Дальморепродукт»).

В прокуратуре заявили, что выявили незаконную приватизацию в ходе проверки соблюдения прав детей на получение санитарно-курортных услуг, которая проводилась из-за обращений местных жителей. «В результате акционирования и приватизации пяти государственных предприятий, вновь созданные организации последовательно заключали ничтожные сделки, позволившие неправомерно передать [участки] в частную собственность», — считают в ведомстве.

Прокуратура подала иск в суд с требованием признать права нынешних собственников земельных участков на бывшие детские лагеря недействительными и вернуть их городу.

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прокуратура Приморье Приморский край Владивосток детский лагерь приватизация
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