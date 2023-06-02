Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Дроны «Привет-82» начали готовить к применению в зоне военной операции Технологии и медиа, 03:07
Финляндия сообщила о предложении России после заморозки счетов посольств Политика, 02:39
Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США Технологии и медиа, 02:35
Гладков сообщил о поручениях полиции после обстрела Шебекино Политика, 02:15
Рядом с Курском сбили несколько беспилотников Политика, 01:30
Эрдоган указал в декларации долги на $230 тыс. Политика, 01:20
«Троица» станет доступна для поклонения после литургии патриарха Кирилла Общество, 00:59
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как в Белгороде разместили уехавших жителей Шебекино. Фоторепортаж Политика, 00:58
NOS узнала о планах Нидерландов закупить десятки Leopard 1 для ВСУ Политика, 00:56
Зеленский пообещал дожить до получения западных истребителей Политика, 00:25
Сочи возглавил рейтинг городов по снижению цен на жилье в мае Недвижимость, 00:03
Эксперты заявили об отказе от людей на ресепшен и контроле в аэропортах Технологии и медиа, 00:00
Суд впервые оштрафовал онлайн-кинотеатр за демонстрацию ЛГБТ детям Технологии и медиа, 00:00
В России начнут маркировать БАДы, антисептики и кресла-коляски Экономика, 01 июн, 23:58
Технологии и медиа ,  
0 

Дроны «Привет-82» начали готовить к применению в зоне военной операции

Дроны «Привет-82» начали готовить к первому боевому применению в зоне военной операции

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, теперь их оснащают боевой частью и готовят к боевому применению в различных подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро «Око».

В ходе летных испытаний, которые проходили на территории ЛНР и ДНР, были проверены дальность полета и радиоканала беспилотника, а также его устойчивость к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. В «Око» сообщили, что первое боевое применение «Привет-82» состоится в ближайшие дни.

В зоне военной операции находятся 12 дронов «Привет-82». Максимальная дальность полета беспилотника составляет 30 км, скорость — 140 км/ч, полезная нагрузка — 5,5 кг. Разведывательная версия дрона отличается большей длительностью полета — до 1,5 часов.

В конце мая в бою впервые был применен российский FPV-беспилотник (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь». В условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника он нанес удар по блиндажам и укреплениям ВСУ и уничтожил украинских военных.

Представитель компании-разработчика уточнил, что «Упырь» применялся со снарядами, собранными военными в полевых условиях и состоящими из взрывчатого вещества и поражающих элементов, что позволяет экономить серийные боеприпасы. «Цели, которые мы поразили: защищенные укрепления и блиндажи в глубине фронта, — также крайне сложны и затратны для артиллерии», — отметил он.

Теги
дроны Военная операция на Украине конструкторское бюро
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter