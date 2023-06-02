Дроны «Привет-82» начали готовить к применению в зоне военной операции

Дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, теперь их оснащают боевой частью и готовят к боевому применению в различных подразделениях. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро «Око».

В ходе летных испытаний, которые проходили на территории ЛНР и ДНР, были проверены дальность полета и радиоканала беспилотника, а также его устойчивость к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. В «Око» сообщили, что первое боевое применение «Привет-82» состоится в ближайшие дни.

В зоне военной операции находятся 12 дронов «Привет-82». Максимальная дальность полета беспилотника составляет 30 км, скорость — 140 км/ч, полезная нагрузка — 5,5 кг. Разведывательная версия дрона отличается большей длительностью полета — до 1,5 часов.

В конце мая в бою впервые был применен российский FPV-беспилотник (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь». В условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника он нанес удар по блиндажам и укреплениям ВСУ и уничтожил украинских военных.

Представитель компании-разработчика уточнил, что «Упырь» применялся со снарядами, собранными военными в полевых условиях и состоящими из взрывчатого вещества и поражающих элементов, что позволяет экономить серийные боеприпасы. «Цели, которые мы поразили: защищенные укрепления и блиндажи в глубине фронта, — также крайне сложны и затратны для артиллерии», — отметил он.