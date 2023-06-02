Гладков сообщил о поручениях полиции после обстрела Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что попросил начальника управления МВД Василия Умнова и руководителя Росгвардии Дмитрия Мещерина усилить патрули в городе Шебекино и Белгородском районе.

Гладков рассказал, что посетил Шебекино и все пункты временного размещения, куда приехали местные жители. «Взрывы время от времени все-таки раздаются в городе», — сказал он. Общий объем повреждений в Шебекино пока оценить сложно, отметил Гладков.

«Самое главное, что люди живы. Ни одного человека сегодня не погибло. Все остальные проблемы решим», — заверил губернатор.

С начала российской военной операции белгородские власти неоднократно сообщали об обстрелах Шебекино. В результате повреждения получили как гражданские, так и промышленные предприятия, были убиты и ранены десятки жителей города.

Утром 1 июня Вооруженные силы Украины предприняли в районе Шебекино очередную попытку прорыва в Белгородскую область, сообщало Минобороны России. В результате атаки противник потерял более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

Все утро Шебекино и окрестности подвергались обстрелу ВСУ из минометов и «Градов». За сутки было ранено 12 человек. Более 1,6 тыс. жителей Шебекино приехали в пункты временного размещения в Белгороде. По словам мэра Валентина Демидова, шебекинцев обеспечили питанием, им оказывают помощь врачи, психологи и волонтеры.