В пунктах временного размещения в Белгороде разместили более 1,6 тыс. жителей Шебекино

В Белгороде разместили более 1,6 тыс. жителей Шебекино

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В двух пунктах размещения в Белгороде находятся более 1,6 тыс. жителей Шебекино, сообщил белгородский мэр Валентин Демидов.

«Сейчас начинаем заполнять третий пункт. Здесь можно разместить более тысячи человек», — добавил он.

По словам мэра, шебекинцев обеспечили питанием, им оказывают помощь врачи, психологи и волонтеры.

В последние дни обстрелы Шебекинского городского округа усилились. По данным Минобороны, в ночь на 1 июня украинские войска попытались начать атаку в районе автомобильного пункта пропуска «Шебекино», но пограничники и военные не допустили прорыва через границу. Все утро Шебекино и окрестности подвергались обстрелу ВСУ из минометов и «Градов». За сутки было ранено 12 человек.