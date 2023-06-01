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В Белгороде разместили более 1,6 тыс. жителей Шебекино

В пунктах временного размещения в Белгороде разместили более 1,6 тыс. жителей Шебекино
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В двух пунктах размещения в Белгороде находятся более 1,6 тыс. жителей Шебекино, сообщил белгородский мэр Валентин Демидов.

«Сейчас начинаем заполнять третий пункт. Здесь можно разместить более тысячи человек», — добавил он.

По словам мэра, шебекинцев обеспечили питанием, им оказывают помощь врачи, психологи и волонтеры.

В последние дни обстрелы Шебекинского городского округа усилились. По данным Минобороны, в ночь на 1 июня украинские войска попытались начать атаку в районе автомобильного пункта пропуска «Шебекино», но пограничники и военные не допустили прорыва через границу. Все утро Шебекино и окрестности подвергались обстрелу ВСУ из минометов и «Градов». За сутки было ранено 12 человек.

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