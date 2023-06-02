Как в Белгороде разместили уехавших жителей Шебекино. Фоторепортаж

В Белгороде открыли пункты размещения для жителей города Шебекино на границе с Украиной. В них уже разместились более 1,5 тыс. человек, которые уехали из города из-за обстрелов украинских военных. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что людей обеспечивают питанием, помощью врачей, психологов и волонтеров.

За последние сутки в Шебекино при обстрелах были ранены 12 человек. Утром 1 июня украинские военные совершили попытку прорыва в сторону города. Минобороны сообщило, что атака была отбита, а прорыва границы удалось не допустить.