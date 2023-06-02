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Эрдоган указал в декларации долги на $230 тыс.

Эрдоган указал в декларации долги на $230 тыс. и банковские счета только в лирах

Переизбранный президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган задолжал более 5 млн лир (более $230 тыс.), следует из его декларации, опубликованной в официальном вестнике Resmi Gazete.

Согласно документу, Эрдоган задолжал деньги Мустафе Эрдогану. О ком именно идет речь, не уточняется. Турецкое издание Diken пишет, что это брат турецкого президента.

Из декларации также следует, что Эрдоган пополам с женой владеет квартирой в стамбульском районе Ускюдар стоимостью в 7,7 млн лир (примерно $380 тыс.), а также земельным участком площадью 0,2 гектара в провинции Ризе на Черном море. Он оценивается в 10 тыс. лир ($480).

Личного автомобиля у Эрдогана нет. Его счета в трех турецких банках открыты только в лирах. На них хранится более 1,8 млн лир (более $86 тыс.).

Эрдоган находится у власти более 20 лет. Он был премьер-министром с 2003 по 2014 год, а после перехода государства на президентскую форму правления занимал этот пост в течение двух сроков.

По итогам последних президентских выборов, второй тур которых состоялся 28 мая, Эрдоган был переизбран. Он набрал 52,18% голосов, а его единственный соперник, кандидат от оппозиционного Национального альянса Кемаль Кылычдароглу, — 47,82%.

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Теги
Турция Реджеп Тайип Эрдоган декларация президент
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