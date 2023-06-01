Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Эксперты заявили об отказе от людей на ресепшен и контроле в аэропортах Технологии и медиа, 00:00
Суд впервые оштрафовал онлайн-кинотеатр за демонстрацию ЛГБТ детям Технологии и медиа, 00:00
В России начнут маркировать БАДы, антисептики и кресла-коляски Экономика, 01 июн, 23:58
В Косове допустили проведение новых выборов на севере региона Политика, 01 июн, 23:28
Мантуров назвал сроки возрождения выпуска «Волги» на ГАЗе Бизнес, 01 июн, 23:09
ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф за отказ регистрировать гей-брак Политика, 01 июн, 23:06
Минюст внес американскую структуру ФБК в список нежелательных организаций Политика, 01 июн, 22:49
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США. Видео Политика, 01 июн, 22:43
США ограничат информирование России по договору о ядерном вооружении Политика, 01 июн, 22:30
Моравецкий не исключил выгоду для Польши от восстановления Украины Политика, 01 июн, 22:09
Роналду заявил, что останется играть в Саудовской Аравии Спорт, 01 июн, 22:01
Путин посетил детский реабилитационный центр в Подольске Политика, 01 июн, 21:59
Суд в Петербурге разрешил собакам-поводырям ездить в метро без намордника Общество, 01 июн, 21:41
Бензема отреагировал на сообщения об уходе из «Реала» Спорт, 01 июн, 21:31
Экономика ,  
0 

В России начнут маркировать БАДы, антисептики и кресла-коляски

В России с 1 сентября начнут маркировать БАДы, антисептики, медицинские изделия и соки

В России с 1 сентября начнут маркировать несколько категорий товаров — биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медицинские изделия, безалкогольные напитки, соки, детскую воду и кресла-коляски. Соответствующие постановления правительства опубликованы на портале правовой информации.

Заместитель директора Центра развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов сказал ТАСС, что маркировка этих групп товаров «позволит максимально быстро начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата». Кроме того, государству маркировка такой продукции даст дополнительные возможности управления. Бизнес сможет нарастить выручку и прибыль за счет увеличения объемов продаж после ухода с рынка подделок и контрафакта, считает Юсупов.

Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для целого ряда товаров. В список входят меховые изделия, лекарства, обувь, табачная продукция, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочная продукция.

Товары маркируются двумерным кодом Data Matrix, стоимость одного такого кода для компаний составляет 0,5 руб. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж, а покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».

1 июня Минпромторг запустил эксперимент по маркировке сладких безалкогольных напитков, который продлится до конца лета. «Эксперимент позволит протестировать возможности использования системы маркировки, технологии нанесения средств идентификации и организации эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота безалкогольных напитков и соков», — объяснили в ведомстве.

В Научно-исследовательском отделе финансового института (НИФИ) Минфина считают, что цифровая маркировка практически не окажет влияния на себестоимость соков и сладких напитков. «Рост конечной стоимости продукции в результате введения маркировки не превысит в среднем 0,17% в год, или 1% за шесть лет», — заверили в центре.

Читайте на РБК Pro
«Песо — доллар — матрас». Почему инфляция в Аргентине взлетела выше 100%
Подчиненные без сил: как управленцы неосознанно крадут у команды ресурсы
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Теги
БАДы маркировка соки
Материалы по теме
В России с 1 сентября введут обязательную маркировку детской воды
Общество
Треть предпринимателей отказались исполнять закон по маркировке рекламы
Технологии и медиа
«Коммерсантъ» узнал о запуске эксперимента по маркировке радиоэлектроники
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter