В России начнут маркировать БАДы, антисептики и кресла-коляски

В России с 1 сентября начнут маркировать БАДы, антисептики, медицинские изделия и соки

В России с 1 сентября начнут маркировать несколько категорий товаров — биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медицинские изделия, безалкогольные напитки, соки, детскую воду и кресла-коляски. Соответствующие постановления правительства опубликованы на портале правовой информации.

Заместитель директора Центра развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов сказал ТАСС, что маркировка этих групп товаров «позволит максимально быстро начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата». Кроме того, государству маркировка такой продукции даст дополнительные возможности управления. Бизнес сможет нарастить выручку и прибыль за счет увеличения объемов продаж после ухода с рынка подделок и контрафакта, считает Юсупов.

Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для целого ряда товаров. В список входят меховые изделия, лекарства, обувь, табачная продукция, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочная продукция.

Товары маркируются двумерным кодом Data Matrix, стоимость одного такого кода для компаний составляет 0,5 руб. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж, а покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».

1 июня Минпромторг запустил эксперимент по маркировке сладких безалкогольных напитков, который продлится до конца лета. «Эксперимент позволит протестировать возможности использования системы маркировки, технологии нанесения средств идентификации и организации эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота безалкогольных напитков и соков», — объяснили в ведомстве.

В Научно-исследовательском отделе финансового института (НИФИ) Минфина считают, что цифровая маркировка практически не окажет влияния на себестоимость соков и сладких напитков. «Рост конечной стоимости продукции в результате введения маркировки не превысит в среднем 0,17% в год, или 1% за шесть лет», — заверили в центре.