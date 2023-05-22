Ирландия первой в мире ввела яркую маркировку о вреде алкоголя

В Ирландии первой в мире введут маркировку на алкогольной продукции о вреде для здоровья

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Ирландии ввели маркировку на алкогольной продукции о вреде для здоровья, рисках онкологических заболеваний и разрушении печени. Закон об этом подписал министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли. Он отметил, что Ирландия сделала это первой мире.

Закон вступит в силу с 22 мая 2026 года, переходный период предусмотрен для адаптации производителей и продавцов.

Закон предусматривает, что на этикетках алкогольной продукции будут указывать калорийность и граммы алкоголя в продукте. Кроме того, на бутылках и таре появятся яркие предупреждения о риске употребления алкоголя во время беременности, а также о рисках заболевания печени и появления онкологических заболеваний со смертельным исходом в результате употребления алкоголя.

Предполагается, что подобная маркировка должна будет использоваться также в пабах и других публичных местах, где возможно употребление алкоголя. Подобные предупреждения на сигаретных пачках сейчас размещают в большинстве стран.

«Этот закон разработан, чтобы дать всем нам, потребителям, лучшее понимание содержания алкоголя и рисков для здоровья, связанных с употреблением алкоголя. Обладая этой информацией, мы можем принять обоснованное решение о собственном употреблении алкоголя», — сказал министр.

Пик потребления алкоголя в Ирландии пришелся на 2001 год, когда в среднем человек выпивал 14,3 литра чистого алкоголя в год. По данным Совета по исследованиям в области здравоохранения, сейчас этот показатель упал до 10,2 литра.

Ирландия проинформировала Еврокомиссию о планах ввести маркировки еще в прошлом году. Против закона выступили Италия, Испания и шесть других стран — членов ЕС.