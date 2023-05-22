Ирландия первой в мире ввела яркую маркировку о вреде алкоголя

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 16:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:02
Гладков сообщил о восьми пострадавших при нападении диверсантов Политика, 19:00
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Соловьевка Политика, 18:58
Поставки российской нефти в Азию достигли максимума с начала 2022 года Экономика, 18:54
Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми Общество, 18:48
Пентагон опроверг сообщения о взрыве возле здания Общество, 18:47
Нападение диверсантов на Белгородскую область. Главное Политика, 18:44
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Коммунисты внесли в Думу проект о 30%-ном налоге на доходы свыше ₽10 млн Политика, 18:42
Трехкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони завершил карьеру Спорт, 18:35
Собянин рассказал о внедрении образовательных сервисов МЭШ в Подмосковье Город, 18:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:20
Суд в Гагаузии утвердил победу кандидата партии «Шор» на выборах Политика, 18:15
Siemens обязали выплатить неустойку в 6 млн руб. в день из-за «Сапсанов» Бизнес, 18:15
Присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени Общество, 18:11
Общество ,  
0 

Ирландия первой в мире ввела яркую маркировку о вреде алкоголя

В Ирландии первой в мире введут маркировку на алкогольной продукции о вреде для здоровья
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Ирландии ввели маркировку на алкогольной продукции о вреде для здоровья, рисках онкологических заболеваний и разрушении печени. Закон об этом подписал министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли. Он отметил, что Ирландия сделала это первой мире.

Закон вступит в силу с 22 мая 2026 года, переходный период предусмотрен для адаптации производителей и продавцов.

Закон предусматривает, что на этикетках алкогольной продукции будут указывать калорийность и граммы алкоголя в продукте. Кроме того, на бутылках и таре появятся яркие предупреждения о риске употребления алкоголя во время беременности, а также о рисках заболевания печени и появления онкологических заболеваний со смертельным исходом в результате употребления алкоголя.

Предполагается, что подобная маркировка должна будет использоваться также в пабах и других публичных местах, где возможно употребление алкоголя. Подобные предупреждения на сигаретных пачках сейчас размещают в большинстве стран.

«Этот закон разработан, чтобы дать всем нам, потребителям, лучшее понимание содержания алкоголя и рисков для здоровья, связанных с употреблением алкоголя. Обладая этой информацией, мы можем принять обоснованное решение о собственном употреблении алкоголя», — сказал министр.

Пик потребления алкоголя в Ирландии пришелся на 2001 год, когда в среднем человек выпивал 14,3 литра чистого алкоголя в год. По данным Совета по исследованиям в области здравоохранения, сейчас этот показатель упал до 10,2 литра.

Читайте на РБК Pro
Когда травма из прошлого мешает жить сегодня
Благотворительность: когда можно снизить налог на прибыль
Почему Уоррен Баффетт скупает японские активы
«И», а не «или»: СЕО DoorDash — о балансе работы и личной жизни

Ирландия проинформировала Еврокомиссию о планах ввести маркировки еще в прошлом году. Против закона выступили Италия, Испания и шесть других стран — членов ЕС.

Теги
Ирландия алкоголь законы
Материалы по теме
В магазинах косметики «Подружка» решили продавать алкоголь
Бизнес
В США сошедший с рельсов поезд с пивом и глиной застрял в туннеле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter