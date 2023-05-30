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Общество ,  
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В России с 1 сентября введут обязательную маркировку детской воды

Мишустин подписал распоряжение о введении обязательной маркировки детской воды с сентября

С 1 сентября в России начнется внедрение обязательной маркировки воды, предназначенной для детского питания. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Минпромторге напомнили, что это решение стало частью процесса внедрения маркировки всей упакованной воды, который начался с 1 декабря 2021 года с минеральной воды, а затем охватил сегмент остальной упакованной питьевой воды с 1 марта 2022 года.

«С введением требований в отношении детской воды системой маркировки будет охвачен весь сегмент оборота упакованной воды», — добавили в ведомстве.

К 2024 году в России планируют ввести в стране систему сплошной маркировки товаров, цель которой — борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта.

Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для целого ряда товаров: кроме упакованной воды в список входят меховые изделия, лекарства, обувь, табачная продукция, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочная продукция. Производители товаров, подлежащих маркировке, неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием.

Товары маркируются двумерным кодом Data Matrix, стоимость одного кода для компаний составляет 50 коп. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж, а покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».

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Теги
детское питание вода маркировка

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Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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