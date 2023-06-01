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Путин посетил детский реабилитационный центр в Подольске

Путин в День защиты детей посетил детский реабилитационный центр в Подольске
Владимир Путин (в центре на первом плане)
Владимир Путин (в центре на первом плане) (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный детский реабилитационный центр (ФДРЦ) Российской детской клинической больницы Минздрава в подмосковном Подольске. Об этом говорится на сайте Кремля.

Вместе с Путиным реабилитационный центр также посетили глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Глава государства осмотрел консультативно-диагностический центр, блок водолечения, школьную зону для социально-психологической реабилитации, тренажерный зал с медицинским оборудованием, палаты для стационарного пребывания пациентов», — говорится в сообщении.

Центр построен в рамках национального проекта «Здоровье». Его строительство началось в 2018 году. Он начнет работу 2 июня.

В 2018 году ФАС обнаружила нарушения в аукционной документации при строительстве неназванного детского реабилитационного центра. Стоимость центра оценивалась в 3 млрд. По данным ФАС, заказчик (учреждение Минздрава) не выдвинул требования о соответствии закупок ГОСТу, а также не указал конкретные параметры и характеристики товаров в инструкции. Кроме того, были предъявлены повышенные требования к заявкам на участие в аукционе.

Теги
Персоны
Владимир Путин Минздрав детский реабилитационный центр Михаил Мурашко Андрей Воробьев Подольск
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