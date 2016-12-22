ФАС нашла нарушения при закупке Минздрава

Федеральная антимонопольная служба России выявила нарушения в аукционной документации при закупке Минздравом работ по строительству детского реабилитационного центра со стоимостью контракта 3 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Так, по данным ФАС, заказчик (учреждение Минздрава) не выдвинул требования о соответствии закупок ГОСТу, а также не указал конкретные параметры и характеристики товаров в инструкции. Кроме того были предъявлены повышенные требования к заявкам на участие в аукционе.

Согласно сообщению, заказчик-застройщик Минздрава уже на этапе подачи заявок потребовал предоставить все показатели товаров, которые, согласно закону, могут быть получены только после покупки.

«В проекте контракта не была установлена ответственность поставщика за непредоставление информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с ним договоры, общая цена которых составляет свыше 10% от цены контракта», — подчеркнул начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.

ФАС предписала учреждению Минздрава устранить все выявленные нарушения.