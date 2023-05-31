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Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Украину и Россию в свете реализации пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом Гросси заявил журналистам после заседания Совбеза ООН.

Кроме того, в ходе пресс-конференции он обещал изучить вопрос последствий от применения снарядов с обедненным ураном на Украине, если поступит такой запрос. Снаряды с обедненным ураном поставляет Украине Великобритания, они используются в танках Challenger 2, которые также поставлены Киеву Лондоном. 

В ходе прошедшего 30 мая заседания Совбеза ООН Гроссии представил принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Он назвал везением тот факт, что на АЭС пока не произошло ядерных аварий. Гросси предложил запрет на ведение огня с территории и в сторону АЭС, ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива. Кроме того, станция не должна быть использована как склад для тяжелого вооружения и место дислокации военных.

С началом военного конфликта на Украине Гроссии неоднократно посещал Москву, Киев и саму Запорожскую АЭС. Глава МАГАТЭ выступал посредником в переговорах по обеспечению безопасности на атомной электростанции. Он призывал создать вокруг станции зону безопасности, но соглашения достичь не удалось. 

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские силы контролируют ее с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России АЭС передали в государственную собственность. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции. Все реакторы на ней остановлены, но на станции по-прежнему остаются десятки тонн радиоактивного материала.

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина Военная операция на Украине Запорожская АЭС
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