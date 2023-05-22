Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 16:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:02
Гладков сообщил о восьми пострадавших при нападении диверсантов Политика, 19:00
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Соловьевка Политика, 18:58
Поставки российской нефти в Азию достигли максимума с начала 2022 года Экономика, 18:54
Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми Общество, 18:48
Пентагон опроверг сообщения о взрыве возле здания Общество, 18:47
Нападение диверсантов на Белгородскую область. Главное Политика, 18:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Коммунисты внесли в Думу проект о 30%-ном налоге на доходы свыше ₽10 млн Политика, 18:42
Трехкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони завершил карьеру Спорт, 18:35
Собянин рассказал о внедрении образовательных сервисов МЭШ в Подмосковье Город, 18:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:20
Суд в Гагаузии утвердил победу кандидата партии «Шор» на выборах Политика, 18:15
Siemens обязали выплатить неустойку в 6 млн руб. в день из-за «Сапсанов» Бизнес, 18:15
Присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени Общество, 18:11
Общество ,  
0 

Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми

Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми из-за самочувствия пассажира
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Самолет, который летел из Сургута в Москву, экстренно сел в Перми из-за самочувствия пассажира, сообщает телеграм-канал аэропорта Перми.

«Самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, следующий по маршруту Сургут — Москва, произвел незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино в 19:41 по причине ухудшения состояния здоровья пассажира», — говорится в сообщении. Пассажиру оказали первую медицинскую помощь.

В марте самолет, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку из-за высокого давления в тормозной системе. На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолет также не получил повреждений.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте тогда начало проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).

Теги
самолет Пермь Сургут экстренная посадка
Материалы по теме
В Сицилии приостановили полеты самолетов после извержения Этны
Общество
Первый за четыре года самолет из Москвы сел в Тбилиси
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter