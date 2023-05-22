Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Самолет, который летел из Сургута в Москву, экстренно сел в Перми из-за самочувствия пассажира, сообщает телеграм-канал аэропорта Перми.

«Самолет рейса UT 296 авиакомпании UTair, следующий по маршруту Сургут — Москва, произвел незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино в 19:41 по причине ухудшения состояния здоровья пассажира», — говорится в сообщении. Пассажиру оказали первую медицинскую помощь.

В марте самолет, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку из-за высокого давления в тормозной системе. На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолет также не получил повреждений.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте тогда начало проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).