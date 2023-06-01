Курган накрыл смог от пожаров в соседних регионах

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Смог от природных пожаров в соседних регионах наблюдается в Курганской области, сообщается в Telegram правительства региона.

Он распространился в Кургане, Варгашинском и Белозерском округах. Жителей Курганской области просят сохранять спокойствие. Как отметили власти, смог больше неприятен, чем опасен для здоровья.

Запах гари жители Кургана и Курганской области почувствовали с утра, сообщил портал «Область 45». Издание со ссылкой на ГУ МЧС России по Курганской области отмечает, что накануне лесные пожары были зафиксированы в Куртамышском округе, их локализовали. По оценке МЧС, дым от них из-за ветра мог добраться до областного центра.

На сегодняшний день более 20 природных пожаров действуют в соседней Свердловской области на общей площади 5 тыс. гектаров, сообщили в департаменте информационной политики региона. Также они зафиксированы в Тюменской области, по состоянию утро 1 июня их действовало девять, пять локализованы.

В начале мая губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим ЧС на всей территории региона из-за распространения лесных пожаров. Власти оценивали ситуацию как критическую. К 10 мая все пожары, угрожавшие населенным пунктам, удалось потушить, 16 мая режим ЧС был отменен.