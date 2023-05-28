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Политика ,  
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Путин заявил, что пограничники используют все силы для защиты России

Путин: пограничники будут использовать все средства для защиты суверенитета России

Российские пограничники будут использовать все силы и средства для защиты суверенитета и территориальной целостности России, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем пограничника.

Глава государства назвал российских пограничников «потомками и наследниками поколения победителей, сокрушивших нацизм», которые честно и достойно исполняют свой долг. Он отметил, что пограничники решают сложные задачи по защите государственной границы, в том числе борются с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекают диверсии и террористические акты.

«Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу и особо отметить всех пограничников, участвующих в специальной военной операции, сражающихся с неонацистами», — сказал Путин в видеообращении.

Значимой задачей Путин назвал «надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий». При этом, отметил президент, необходимо обеспечить бесперебойное прохождение военного и гражданского транспорта и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Накануне глава комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов предложил создать в российских регионах, граничащих с Украиной, объединенный штаб, координирующий работу всех представителей силовых ведомств по охране государственной границы. Он отметил, что в Белгородской области, куда 22 мая зашла диверсионно-разведывательная группа, представители силовых ведомств «не сведены в единую структуру и в единую систему».

Бывший глава Центра общественных связей ФСБ генерал-майор в отставке Александр Михайлов также выразил уверенность, что нужно менять подход к охране российско-украинской границы. «Сегодня у нас практически вся граница голая. Вся система была построена на оперативном прикрытии, и кроме этого нет технически оборудованных участков, кроме пунктов пропуска. Остальное — это открытые пространства», — сказал он.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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