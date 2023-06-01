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Минобороны сообщило об ударах «Смерчами» и «Солнцепеками» по позициям ВСУ

Минобороны: российские РСЗО «Смерч» поразили пункт ВСУ на запорожском направлении

Группировка «Восток» с помощью реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесла удар по пункту управления украинских военных в селе Трудовое Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает «РИА Новости».

«Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного», — добавил он.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил также о нанесении удара из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по подразделениям 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе поселка Новоселовское в ЛНР.

Накануне, 31 мая, Зыбинский сообщил, что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, а также местам сосредоточения личного состава, вооружения и техники 14-й и 92-й бригад ВСУ и подразделениям теробороны.

По его словам, в районе сел Старица и Вишневое в Харьковкой области на купянском направлении российскими силами были уничтожены два минометных расчета ВСУ, а около города Лозовая и села Западная — поражены гаубицы Д-20 и Д-30.

Минобороны сообщило об ударах «Смерчами» и «Солнцепеками» по позициям ВСУ
Минобороны сообщило об ударах «Смерчами» и «Солнцепеками» по позициям ВСУ

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