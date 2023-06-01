Только 20% россиян сочли детство современных детей счастливее своего

Каждый пятый россиянин (22%) считает, что детство нынешних детей более счастливое, чем их собственное, в том числе за счет большего внимания от родителей и возможностей современных информационных технологий, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

При этом каждый второй россиянин (51%) не считает детство современных детей счастливее своего. Участники опроса объясняли такую позицию тем, что сейчас дети чрезмерно увлечены гаджетами, им не хватает живого общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе. 27% респондентов затруднились оценить, какое поколение детей более счастливое. По их словам, новое поколение благополучнее предыдущего в материальном смысле, но дети прошлого поколения жили в более безопасном мире.

Во аналогичного опроса в 2007 и 2009 годах больше половины респондентов (55% и 54%) тоже отказывались считать детство детей, о которых шла речь в тот период, счастливее своего.

Ранее Росстат сообщил о снижении доли россиянок, желающих иметь троих и более детей: в 2017 году их было 21,7%, в 2022 году их стало 18,9%. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых — на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более — на 0,3 п.п. (1,9%). Больше всего россиянки отвечали, что хотят иметь двоих детей — такие ответы дали почти половина, 48,54% респонденток.

Желание родить несколько детей зависело от ряда факторов, в том числе от возраста женщины, когда у нее рождается первенец. Женщины, у которых первый ребенок появился до 20 лет, в среднем хотят больше детей, чем те, которые родили впервые после 30-ти. Кроме того, желаемое количество детей связано с уровнем жизни и жилищных условий: женщины, которые оценивают эти параметры высоко, высказываются о желании иметь большее количество детей, чем те, у кого оценки ниже.

Средний возраст женщины при рождении первенца в 2018–2022 годах составил 26,75 года, второго ребенка (те же годы рождения) — 30 с половиной лет, а третьего — 33,1 года, следует из данных Росстата.