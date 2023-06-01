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Минобороны обвинило США в нарушении правил безопасности полетов в Сирии
Минобороны: пилоты Военно-воздушных сил США нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Пилоты Военно-воздушных сил США продолжают нарушать протоколы деконфликтации и двухсторонний Меморандум по безопасности полетов в Сирии, следует из заявления заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова, поступившего в РБК.
«По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии», — добавил Гуринов.
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