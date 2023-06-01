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В конгрессе обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции и США

В конгрессе объяснили блокировку Twitter в Турции планами Маска вмешаться в выборы в США

Владелец Twitter Илон Маск во время выборов президента в Турции «прощупывал почву», чтобы потом, вероятно, вмешаться в американские выборы в 2024 году, заявила член палаты представителей конгресса США Александрия Окасио-Кортез в социальной сети BlueSky.

«Меня беспокоят выборы в следующем году, учитывая, что Маск положил руку на чашу весов в Турции и т. д. Есть грань, за которой вред от неконтролируемой дезинформации превышает пользу от прямого, подлинного общения», — написала Окасио-Кортез (цитата по The Independent).

Так она прокомментировала блокировку аккаунтов некоторых политиков в Twitter в начале мая по просьбе турецкого правительства. «В связи с правовой процедурой и для обеспечения того, чтобы Twitter оставался доступным для жителей Турции, сегодня мы приняли меры по ограничению доступа к некоторому контенту в Турции», — говорилось в сообщении в аккаунте Twitter Global Government Affairs 12 мая.

Выборы президента Турции проходили в два этапа. Первый этап состоялся 14 мая. В нем участвовали три кандидата — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,51%), представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу (44,88%) и Синан Оган от националистического альянса ATA (5,17%).

28 мая прошел второй этап голосования, по итогам которого победил Эрдоган, набрав 51,91% голосов, а его соперник Кылычдароглу получил 48,09%.

Президентские выборы в США пройдут осенью 2024 года. Свое участие уже подтвердили нынешний глава государства Джо Байден, бывший президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и племянник Джона Кеннеди адвокат Роберт Кеннеди-младший.

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В конгрессе обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции и США
В конгрессе обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции и США

Теги
Персоны
Илон Маск США палата представителей США Twitter Турция выборы президента президентские выборы

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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