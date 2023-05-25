Курские власти опровергли сообщения об эвакуации трех улиц города

Информация об эвакуации жителей трех улиц в Курске силами МЧС является недействительной. Об этом говорится в телеграм-канале правительства региона.

Судя по опубликованному скриншоту, фейковые сообщения отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит МЧС России. В нем говорится, что администрация города проводит эвакуацию жителей улиц Черняховского, Харьковская и Резиновая и призывает людей взять документы и пройти ко Дворцу молодежи.

«Очередная дезинформация от украинских спецслужб», — сообщили в правительстве региона.

Ранее курские власти опровергли дезинформацию об отправке в срочные командировки отдельных сотрудников и руководителей бюджетных организаций региона, которые также были разосланы от имени регионального МЧС. Получателей сообщения призывали собрать все «важные документы и ценные вещи» и после этого ждать «сигнала» — звонка или СМС. В заключение отправитель попросил «не сообщать никому эту информацию».