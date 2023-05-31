Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 16:29
В Думе рассмотрят законопроект о праве судимых заключать военный контракт Политика, 23:33
Курские власти опровергли сообщения о прорыве диверсантов Политика, 23:19
Арбенина прокомментировала слухи об отъезде словами «я здесь живу и пою» Политика, 23:09
В новый пакет помощи США для Украины вошли Avenger и ракеты для Patriot Политика, 22:49
Bloomberg сообщил о росте популярности такси от «Яндекса» в Дубае Бизнес, 22:49
Что обсуждали в Кремле Владимир Путин и бессменный президент Эритреи Политика, 22:42
Глава СНБО оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту Политика, 22:42
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ОПЕК ввела запрет для журналистов Reuters и Bloomberg Экономика, 22:33
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 22:30
Залужный обсудил планы ВСУ с генералом Пентагона Политика, 22:29
Какие технологии помогают строить на вечной мерзлоте Тренды, 22:26
Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 22:25
«Авиалесохрана» предупредила об опасности пожаров в июне в 29 регионах Общество, 22:24
Макрон назвал приоритет между судом по Украине и диалогом с Путиным Политика, 22:20
Бизнес ,  
0 

Bloomberg сообщил о росте популярности такси от «Яндекса» в Дубае

Bloomberg: на приложение «Яндекса» по заказу такси Yango приходится до 8% поездок в Дубае
Фото: yango.com
Фото: yango.com

На приложение по заказу такси Yango приходится от 4 до 8% всех поездок в Дубае, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Yango — международный бренд «Яндекса», который зарегистрированная в Нидерландах головная организация Yandex N.V. создала в 2018 году. Сначала автомобили Yango начали ездить в Финляндии и Кот-д'Ивуаре, а теперь бренд представлен уже более чем в 20 странах — на рынок ОАЭ он вышел в сентябре 2022 года.

Как пишет Bloomberg, Yango отняла значительную часть дубайского рынка у Uber. Изначально приложение было популярно у живущих в городе россиян, но в последнее время аудитория сервиса расширяется, отмечает агентство. Кроме того, Yango развернула в Дубае активную рекламную кампанию: ее красный рекламный щит несколько месяцев демонстрировался на одном из участков главной магистрали города, а в январе логотип компании появился на «Бурдж-Халифе» — самом высоком здании в мире. Yango нанимает десятки сотрудников в регионе, отмечает Bloomberg со ссылкой на LinkedIn.

Региональный генеральный менеджер компании Ислам Абдул Карим говорил в опубликованном 22 мая интервью Al Bayan, что число поездок в Yango растет в среднем примерно на 20% каждую неделю и компания планирует расширяться в Дубае.

По итогам 2022 года количество сотрудников группы «Яндекс» за рубежом увеличилось почти в три раза по сравнению с показателем 2021-го и превысило 1,7 тыс., следовало из отчета Yandex N.V. (головная компания группы), по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Помимо сервиса такси в ОАЭ «Яндекс» развивает поиск и навигацию в Турции, сервисы доставки в СНГ, онлайн-образование в США и Израиле.

Теги
Yandex Яндекс Такси Дубай ОАЭ
Материалы по теме
ВТБ объяснил механизм покупки доли в «Яндексе»
Финансы
Bloomberg узнал о трех вариантах для инвесторов «Яндекса»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter