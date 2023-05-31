Bloomberg сообщил о росте популярности такси от «Яндекса» в Дубае

Bloomberg: на приложение «Яндекса» по заказу такси Yango приходится до 8% поездок в Дубае

Фото: yango.com

На приложение по заказу такси Yango приходится от 4 до 8% всех поездок в Дубае, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Yango — международный бренд «Яндекса», который зарегистрированная в Нидерландах головная организация Yandex N.V. создала в 2018 году. Сначала автомобили Yango начали ездить в Финляндии и Кот-д'Ивуаре, а теперь бренд представлен уже более чем в 20 странах — на рынок ОАЭ он вышел в сентябре 2022 года.

Как пишет Bloomberg, Yango отняла значительную часть дубайского рынка у Uber. Изначально приложение было популярно у живущих в городе россиян, но в последнее время аудитория сервиса расширяется, отмечает агентство. Кроме того, Yango развернула в Дубае активную рекламную кампанию: ее красный рекламный щит несколько месяцев демонстрировался на одном из участков главной магистрали города, а в январе логотип компании появился на «Бурдж-Халифе» — самом высоком здании в мире. Yango нанимает десятки сотрудников в регионе, отмечает Bloomberg со ссылкой на LinkedIn.

Региональный генеральный менеджер компании Ислам Абдул Карим говорил в опубликованном 22 мая интервью Al Bayan, что число поездок в Yango растет в среднем примерно на 20% каждую неделю и компания планирует расширяться в Дубае.

По итогам 2022 года количество сотрудников группы «Яндекс» за рубежом увеличилось почти в три раза по сравнению с показателем 2021-го и превысило 1,7 тыс., следовало из отчета Yandex N.V. (головная компания группы), по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Помимо сервиса такси в ОАЭ «Яндекс» развивает поиск и навигацию в Турции, сервисы доставки в СНГ, онлайн-образование в США и Израиле.