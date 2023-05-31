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Комитет Думы не поддержал идею освободить докторов наук от мобилизации

Комитет Думы рекомендовал отклонить проект об освобождении докторов наук от мобилизации
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об освобождении от призыва по мобилизации всех россиян с ученой степенью доктора или кандидата наук. Подписанный главой комитета Андреем Картаполовым отзыв опубликовал автор законопроекта, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

В профильном комитете отметили, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях; кроме того, кандидаты и доктора наук, если они работают в критических важных отраслях экономики, могут получить отсрочку или бронь. «Таким образом, вопрос, на решение которого направлен законопроект, вполне может быть решен в рамках уже существующего правового урегулирования», — считает Картаполов.

В отзыве также отмечается, что у правового управления аппарата Госдумы есть к законопроекту замечания правового характера. «Выяснилось, что никакого понятия частичной мобилизации в законе нет и не будет и ограничивать себя на будущее Минитерство обороны не может, а время мобилизации означает военное. Терминология не та», — пояснил Матвеев.

Свой законопроект депутат внес в Думу в прошлом октябре, когда в России проходила частичная мобилизация. Он объяснил инициативу тем, что научные кадры «являются важнейшим субъектом в развитии науки, техники, обеспечивают научные и прикладные исследования».

После объявления частичной мобилизации Минобороны уточнило, что под нее не попадут женщины, многодетные отцы, негодные по медицинским показателям, и получившие бронь от правительства сотрудники некоторых промышленных предприятий. Призыву также не подлежат часть работников из IТ-сферы, финансов, СМИ и связи, студенты и аспиранты.

Теги
Госдума Андрей Картаполов ученые кандидат наук доктор наук
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