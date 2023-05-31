Подозреваемый рассказал, почему убил главу села в Дагестане

Садик Таибов, подозреваемый в убийстве главы дагестанского села Рубас Гаджикурбана Байрамбекова, на допросе дал признательные показания и пояснил мотив преступления. Видео опубликовал Следственный комитет.

«Глава администрации не давал [мне] документы на [мой] законный дом. <...> Якобы он на меня не числится. <...> Потом я узнал, что он мои дома переоформил на другого человека, когда я лежал в больнице в тяжелом состоянии. И вот после долгих мучений я решился на такой шаг. Я застрелил его», — рассказал Таибов.

Село Рубас находится в Дербентском районе республики. По данным источников «Интерфакса», местный житель выстрелил в Байрамбекова, когда тот вышел из здания администрации. Канал Mash писал, что тело главы села нашли неподалеку от въезда: он поехал на свалку, чтобы вывезти мусор, и там в него выстрелили.

Таибов сам позвонил в экстренные службы и признался в случившемся, его задержали.