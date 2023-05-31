Подозреваемый в убийстве главы дагестанского села Рубас сдался властям

В Дагестане мужчина позвонил в экстренные службы и признался в убийстве главы села Рубас

Фото: Владислав Шатило / РБК

Подозреваемого в убийстве главы села Рубас Дербентского района Дагестана Гаджикурбана Байрамбегова задержали после того, как он сам позвонил в экстренные службы и сообщил о случившемся. Об этом сообщает администрация региона, передает «РИА Новости».

По данным местных властей, подозреваемый Садик Таибов позвонил по номеру 112 и признался в совершении преступления. Мотивы убийства главы села не уточняются.

В региональном управлении СК ранее сообщили об убийстве главы села Рубас. «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана писал, что в Байрамбекова выстрелил местный житель, когда тот вышел из здания администрации.

Как передает «РИА Дагестан» со ссылкой на источник в силовых структурах, Байрамбеков получил огнестрельное ранение в область груди.

Собеседник агентства добавил, что стрелок пришел к главе села, чтобы обсудить с ним земельный участок, однако между ними возник спор, который затем перерос в конфликт.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Республике Дагестан и в администрацию района.

В СК заявили «РИА Новости», что подозреваемый находится в полиции. «К нам еще не доставили», — добавили в пресс-службе.