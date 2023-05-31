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В Дагестане убили главу села Рубас Дербентского района, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана пишет, что в главу села Гаджикурбана Байрамбекова выстрелил местный житель, когда тот вышел из здания администрации. Сначала нападавший скрылся, но позже сам позвонил в полицию и сдался силовикам, сказал собеседник агентства.

Стрелок приходил к Байрамбекову, чтобы обсудить с ним земельный участок. Между мужчинами возник спор, который затем перерос в конфликт, сказал собеседник агентства. Mash пишет, что нападавший ранее проиграл суд по участку. По подозрению в убийстве задержан местный житель Садик Таибов.

Как сообщает канал, тело Байрамбекова нашли неподалеку от въезда в село. По его информации, глава села поехал на свалку, чтобы вывезти мусор. Там в него выстрелили.

Гаджикурбан Байрамбеков занимал пост главы села Рубас по меньшей мере с 2019 года. До этого он был директором местной школы.