Леонид Пасечник: два человека погибли и пять пострадали в результате обстрела села в ЛНР

Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате обстрела в ЛНР

В результате обстрела села Калиново-Борщеватое два человека погибли и пять пострадали, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

По его словам, удар по селу был нанесен в 16:50 по местному времени (совпадает с московским). Троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) 19 мая сообщало, что украинская армия выпустила восемь ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Ворошиловскому району Донецка. Обстрел, по информации представительства, вели со стороны села Нетайлово. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.