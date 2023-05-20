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Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате обстрела в ЛНР

Леонид Пасечник: два человека погибли и пять пострадали в результате обстрела села в ЛНР

В результате обстрела села Калиново-Борщеватое два человека погибли и пять пострадали, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

По его словам, удар по селу был нанесен в 16:50 по местному времени (совпадает с московским). Троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) 19 мая сообщало, что украинская армия выпустила восемь ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Ворошиловскому району Донецка. Обстрел, по информации представительства, вели со стороны села Нетайлово. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Теги
ЛНР Леонид Пасечник обстрел погибшие
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